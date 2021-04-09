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إيران تنفي حجب تطبيق "كلوب هاوس"

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إيران تنفي حجب تطبيق
Reuters
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نفى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، "إشاعات تحدثت عن حجب تطبيق "كلوب هاوس" في البلاد".

وقال آذري جهرمي في تصريح في إحدى غرف التطبيق إن "كلوب هاوس ليس محجوبا، وإن الخلل ليس في الشبكة الداخلية".

وأوضح أن "الخلل الذي يشاهد في الشبكة يعود لمشغل خدمة الهواتف النقالة "همراه اول" والعمل جار على دراسة المشكلة لحلها"، مضيفا: "التحدث حول حجب هذا التطبيق إشاعة للتشويش على الرأي العام".

المصدر: "فارس"

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