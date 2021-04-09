بومبيو.. من وزير خارجية إلى "متعاون" مع شبكة إخبارية

أعلنت "فوكس نيوز" الأمريكية أن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، انضم إلى الشبكة بصفة "متعاون".

وأكدت سوزان سكوت رئيسة "فوكس نيوز" أن "بومبيو هو أحد الأصوات الأكثر شهرة واحتراما في الولايات المتحدة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي"، مضيفة: "أتطلع إلى مساهماته عبر مجموعة منصاتنا ليشارك الملايين من مشاهدينا وجهة نظره المميزة".

بدوره، قال بومبيو في بيان "سأقدم للمشاهدين نظرة صريحة ومباشرة حول الجيوسياسية والعلاقات الدولية وسياسات "أميركا أولا" التي ساعدت في رسم مسار الرخاء والأمن غير المسبوقين في الولايات المتحدة".

وكانت شبكة "فوكس نيوز" عينت شخصيات أخرى من المحيطين بالرئيس السابق دونال ترامب بمن فيهم زوجة ابنه ومستشارة حملته الانتخابية لارا ترامب، والمستشارة الصحافية السابقة للبيت الأبيض كايلي ماكناني.

المصدر: "أ ف ب"