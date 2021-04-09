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حزب ماكرون يقرر فتح فرعين جديدين له في المغرب والصحراء الغربية

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حزب ماكرون يقرر فتح فرعين جديدين له في المغرب والصحراء الغربية
Reuters
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أرشيف
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أعلن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،"La République en Marche" عن إنشاء فرعين جديدين له، الأول في مدينة أغادير جنوب غربي المغرب، والثاني في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية.

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وجاء في بيان صادر عن الحزب، أمس الخميس، أن جاي بيكار سيترأس لجنة أغادير، فيما سيترأس لجنة الداخلة كلود فرايسينت، ولفت البيان إلى أن المسؤولين "لن يفشلوا في حضور افتتاح الفرعين الجديدين حالما تسمح الظروف الصحية بذلك".

وبحسب البيان، فإن الهدف من افتتاح الفرعين هو "تعزيز شبكة الحزب في الدائرة المغاربية وغرب إفريقيا"، كما يأتي افتتاح هذين الفرعين لمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لتأسيس حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" في فرنسا.

ووفق تقرير إعلامي فرنسي نشره موقع "لو 360" فإن "حزب ماكرون يتولى زمام المبادرة في السير بصراحة على خطى الاعتراف الأمريكي بالطابع المغربي للصحراء، رغم أن فرنسا كدولة بطيئة بهذا الشأن".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن في 10 ديسمبر 2020، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وفتح قنصلية أمريكية في الإقليم المتنازع عليه بين الرباط و"جبهة البوليساريو" المدعومة من الجزائر.

 

المصدر: موقع "m.le360.ma"

 

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