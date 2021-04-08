فرنسا تسجل حوالي 85 ألف إصابة و343 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية الخميس تسجيل حوالي 85 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في حصيلة شملت عدة أيام بعد مشاكل في جمع البيانات مؤخرا.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 343 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 71944، فيما تراجع عدد مرضى "كوفيد- 19" الراقدين في المستشفيات عقب شفاء 349 حالة ليصبح 30555.

وتراجع أيضا عدد من يتلقون العلاج في غرف الرعاية الفائقة بـ24 حالة إلى 5705، وهو أول تراجع خلال أسبوع.

وسجلت فرنسا إجمالي إصابات بكورونا وصل إلى أكثر من 4 ملايين و841 ألف حالة.

المصدر: "رويترز"