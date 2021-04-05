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فرنسا.. استمرار الضغط على المستشفيات بعد استقبال عشرات الحالات الإضافية في العناية المركزة

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فرنسا.. استمرار الضغط على المستشفيات بعد استقبال عشرات الحالات الإضافية في العناية المركزة
Reuters /FW1F/Jan Harvey
وحدات العناية المركزة في المستشفيات الفرنسية
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أفادت البيانات الصحية في فرنسا بأن وحدات العناية المركزة استقبلت 92 مريضا بفيروس كورونا المستجد في الساعات الماضية، ليرتفع إجمالي المرضى في هذه الوحدات إلى 5433 حالة.

وتعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بتوفير عدد أكبر من أسرة المستشفيات لرعاية مرضى الحالات الخطيرة من كوفيد -19.

وكان الرئيس الفرنسي يأمل في إخراج فرنسا من الجائحة دون الحاجة إلى فرض عزل عام ثالث من شأنه أن يضر بالاقتصاد الذي لا يزال يعاني من ركود العام الماضي.

وانتشرت سلالات جديدة من الفيروس في جميع أنحاء فرنسا ومعظم أوروبا وسط تباطؤ في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي مقارنة ببعض البلدان، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة.

المصدر: "لوفيغارو" + "رويترز"

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