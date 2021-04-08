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تركيا: ضبط 9 أشخاص بينهم 2 من تنظيمي "غولن" و"داعش" حاولوا مغادرة البلاد بطرق غير قانونية

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تركيا: ضبط 9 أشخاص بينهم 2 من تنظيمي
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، ضبط 9 أشخاص أثناء محاولتهم اجتياز الحدود باتجاه سوريا واليونان بطرق غير قانونية.

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وأكدت الوزارة في بيان، مواصلتها العمل على مكافحة عمليات العبور غير القانوني للحدود.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن "بين الأشخاص الـ9 إرهابيين اثنين من تنظيمي "غولن" و"داعش".

المصدر: الأناضول

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