تركيا: ضبط 9 أشخاص بينهم 2 من تنظيمي "غولن" و"داعش" حاولوا مغادرة البلاد بطرق غير قانونية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، ضبط 9 أشخاص أثناء محاولتهم اجتياز الحدود باتجاه سوريا واليونان بطرق غير قانونية.

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وأكدت الوزارة في بيان، مواصلتها العمل على مكافحة عمليات العبور غير القانوني للحدود.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن "بين الأشخاص الـ9 إرهابيين اثنين من تنظيمي "غولن" و"داعش".

Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 9 şahıs yakalandı. Yakalananlardan birinin DEAŞ üyesi birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/YQKyEGAzMv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2021

المصدر: الأناضول