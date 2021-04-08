منع سفير ميانمار لدى بريطانيا من دخول مقر السفارة بلندن

قال سفير ميانمار لدى المملكة المتحدة، كياو زوار مين، والذي انتقد الانقلاب العسكري في بلاده، إنه مُنع من الدخول إلى مكتبه في لندن من قبل زملائه.

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وقال كياو زوار مين، إن دبلوماسيين موالين للنظام العسكري منعوه من دخول السفارة مساء الأربعاء.

ودعا السفير الشهر الماضي إلى إطلاق سراح الزعيمة أونغ سان سو تشي، والتي اعتقلها الجيش عندما استولى على السلطة في ميانمار بالأول من فبراير.

وقال السفير لصحيفة "ديلي تلغراف" واصفا الخطوة بأنها "انقلاب": "إنهم يرفضون السماح لي بالدخول، قالوا إنهم تلقوا تعليمات من العاصمة، لذا لن يسمحوا لي بالدخول".

من جهته دان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الخميس ما أسماه "أعمال البلطجة التي يرتكبها النظام العسكري في ميانمار" وأشاد بشجاعة السفير.

لكن لم يتضح ما يمكن أن تفعله المملكة المتحدة حيال هذه الخطوة.

المصدر: AP