الرئيس الأوكراني على الجبهة في دونباس

أكد مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه وصل منطقة دونباس جنوب شرقي البلاد، على خلفية تصعيد جديد بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا.

وأكد المكتب الرئاسي في بيان أصدره اليوم الخميس، أن الزيارة التي بدأها زيلينسكي إلى دونباس تأتي بهدف "التواصل مع العسكريين ودعم معنويات المدافعين"، مضيفا أن الرئيس سيتحدث مع العسكريين الذين يؤدون الخدمة في الخطوط الأمامية.

وأشار البيان إلى أن زيلينسكي سيزور في دونباس شخصيا "الخطوط الأمامية التي تشهد في الآونة الأخيرة انتهاكات منهجية لنظام وقف إطلاق النار الشامل والثابت حيث قتل وأصيب عدد من المدافعين الأوكرانيين نتيجة للقصف العدائي".

وتأتي هذه الزيارة على خلفية زيادة المخاوف من اندلاع جولة جديدة من الصراع العسكري في دونباس، حيث يتبادل طرفا النزاع اتهامات بخرق نظام وقف إطلاق النار.

واتهمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك القوات الأوكرانية مؤخرا بقصف أراضيهما باستخدام قذائف محرمة بموجب اتفاقات مينسك، لأول مرة منذ أشهر.

المصدر: RT