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وفاة طيار جراء تحطم طائرة استعراض عسكرية وسط تركيا

أخبار العالم

وفاة طيار جراء تحطم طائرة استعراض عسكرية وسط تركيا
Reuters Osman Orsal
مجموعة "نجوم تركيا" تنفذ تحليقا بهلوانيا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن وفاة طيار جراء تحطم مقاتلته التابعة لمجموعة جوية بهلوانية ضمن الجيش في ولاية قونية، وسط البلاد، اليوم الأربعاء.

وأكدت وزارة الدفاع التركية على حسابها في "تويتر" أن المقاتلة المنكوبة من طراز "نورثروب إف-5"، وقدمت تعازيها في وفاة الطيار التركي.

وأشارت الوزارة في تغريدة أخرى إلى أن الطائرة تحطمت خلال تنفيذها تحليقا تدريبيا، لافتة إلى أن سبب الحادث لا يزال مجهولا، وتم فتح تحقيق للكشف عن ملابساته.

وأفادت صحيفة "صباح" التركية بأن المقاتلة المنكوبة تابعة لفريق "نجوم تركيا" البهلواني.

المصدر: RT + صباح

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