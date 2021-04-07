وفاة طيار جراء تحطم طائرة استعراض عسكرية وسط تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن وفاة طيار جراء تحطم مقاتلته التابعة لمجموعة جوية بهلوانية ضمن الجيش في ولاية قونية، وسط البلاد، اليوم الأربعاء.

وأكدت وزارة الدفاع التركية على حسابها في "تويتر" أن المقاتلة المنكوبة من طراز "نورثروب إف-5"، وقدمت تعازيها في وفاة الطيار التركي.

Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2021

وأشارت الوزارة في تغريدة أخرى إلى أن الطائرة تحطمت خلال تنفيذها تحليقا تدريبيا، لافتة إلى أن سبب الحادث لا يزال مجهولا، وتم فتح تحقيق للكشف عن ملابساته.

وأفادت صحيفة "صباح" التركية بأن المقاتلة المنكوبة تابعة لفريق "نجوم تركيا" البهلواني.

المصدر: RT + صباح