تايوان: سنحارب حتى النهاية إذا هاجمتنا الصين

قال وزير خارجية تايوان، جوزيف وو، اليوم الأربعاء، إن الجزيرة ستحارب للنهاية إذا هاجمتها الصين.

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وأضاف جوزيف وو، أن الولايات المتحدة توقعت خطر حدوث ذلك وسط تصاعد الضغط العسكري الصيني، بما في ذلك إجراء تدريبات بحاملات طائرات قرب الجزيرة.

وشكت تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، من تكرار أنشطة بكين العسكرية في الأشهر القليلة الماضية، إذ تتوغل القوات الجوية الصينية يوميا تقريبا في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية، حسب ما أفادت به "رويترز"، وقالت الصين يوم الاثنين، إن مجموعة حاملة طائرات تجري تدريبات قرب الجزيرة.

وقال وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، للصحفيين في مقر الوزارة: "حسب فهمي المحدود لصناع القرار الأمريكيين الذين يراقبون التطورات في المنطقة، من الواضح أنهم يرون خطر احتمال أن تشن الصين هجوما على تايوان".

وتابع : "نحن مستعدون دون شك للدفاع عن أنفسنا، وسنخوض الحرب إذا تعين علينا خوضها، وإذا تعين علينا أن ندافع عن أنفسنا إلى النهاية سندافع عن أنفسنا إلى النهاية".

وقال وو، إن "تايوان عازمة على تحسين قدراتها العسكرية وإنفاق المزيد على الدفاع".

وأكد: "الدفاع عن تايوان مسؤوليتنا، سنحاول بكل السبل تحسين قدراتنا الدفاعية".

المصدر: رويترز