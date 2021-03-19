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تايوان: الصين تعزز من قدراتها لمهاجمة وحصار الجزيرة

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تايوان: الصين تعزز من قدراتها لمهاجمة وحصار الجزيرة
Reuters
جنود من الجيش الصيني
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قالت وزارة الدفاع التايوانية إن الصين "تعزز من قدرتها لمهاجمة وحصار تايوان"، مؤكدة أن بكين تعمل على نشر صواريخ بعيدة المدى لمنع القوات الأجنبية من تقديم المساعدة في حالة الحرب.

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وفي تقريرها الدفاعي الذي ينشر مرة كل أربع سنوات واطلعت عليه "رويترز"، حذرت الوزارة من أن الصين تنشر تعزيزات حربية في "المنطقة الرمادية" لإخضاع الجزيرة التي تطالب الصين بأحقيتها فيها، سعيا منها لإنهاك تايوان بالمناورات والأنشطة المتكررة قريبا من مجالها الجوي ومياهها.

وورد في التقرير أن "الصين تواصل تحديث جيشها ورفع قدراته".

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للتعليق.

وذكر التقرير أن بمقدور الصين أن تغلق بشكل جزئي موانئ تايوان الرئيسية وممراتها البحرية وتقطع عنها سبل النقل البحري، بينما يهدف نشرها للصواريخ بعيدة المدى إلى منع القوات الأجنبية من تقديم الدعم لتايوان.

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إقليما تابعا لها، وصعدت نشاطها العسكري خلال الأشهر الأخيرة، سعيا منها لتأكيد سيادتها عليها والتعبير عن استيائها من الدعم الذي تقدمه لها واشنطن.

وكان رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، قد قال في وقت سابق هذا الشهر إن الصين ستردع بقوة أي نشاط انفصالي يدعم استقلال تايوان.

المصدر: "رويترز"

 

 

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