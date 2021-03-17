صحيفة: واشنطن تزود تايوان بمعدات لبناء غواصات

قالت صحيفة South China Morning Post، إن واشنطن ستساعد تايوان في برنامجها لتطوير أسطول الغواصات، من خلال توفير المكونات التكنولوجية الرئيسية للغواصات.

ونقلت الصحيفة، اليوم عن وزارة الدفاع في تايوان، أن الولايات المتحدة وافقت على تزويد تايوان، بثلاثة أنواع من المعدات الضرورية للغواصات: أنظمة السونار الرقمية، وأنظمة القيادة والتحكم المتكاملة، ومناظير البريسكوب.

وأضافت الصحيفة، أنه لم يتم بعد الكشف عن مواعيد التسليم، وعن قيمة العقد المالية.

بدأ برنامج بناء أسطول الغواصات في تايوان، في نوفمبر من العام الماضي. وتم تكليف شركة بناء السفن CSBC ببناء ثماني غواصات داخل تايوان. من المقرر تقديم أول نموذج أولي بقيمة 1.7 مليار دولار، في صيف عام 2024.

ووفقا للخبراء، لا تملك تايوان أية خبرة في مجال بناء الغواصات، وبدون التقنيات الأجنبية، ولا سيما الأمريكية منها، لن تتمكن من تنفيذ هذا البرنامج.

ويجري ربط إطلاق هذا المشروع، بضرورة استبدال أسطول الغواصات التايواني القديم، والذي يتكون من أربع غواصات تعمل بالديزل والكهرباء.

المصدر: تاس