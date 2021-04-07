الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارا بشأن الألعاب الأولمبية في الصين

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بأن بلاده لم تتخذ بعد أي قرارات بشأن موقفها حيال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة بالصين، وستبحث الأمر مع حلفائها.

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وكتب برايس على حسابه في "تويتر" قائلا: "كما قلت، ليس لدينا ما نعلن عنه بشأن أولمبياد بكين. لا يزال عام 2022 بعيدا، لكننا سنواصل التشاور عن كثب مع حلفائنا وشركائنا لتحديد القضايا التي تهمنا جميعا وتطوير نهج مشترك تجاه جمهورية الصين الشعبية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكر خلال مؤتمر صحفي دوري في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تعتزم مناقشة فكرة مقاطعة الألعاب الأولمبية في الصين مع حلفائها وشركائها الأجانب.

وقال أيضا إن بكين كانت مسؤولة عن انتهاكات خطيرة مختلفة لحقوق الإنسان، لا سيما في منطقة شينجيانغ الإيغورية ذات الحكم الذاتي في الصين.

وأكد برايس في هذه المناسبة إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تقوم على "المنافسة"، وتتصرف واشنطن وبكين في بعض الأحيان كخصوم، لكن هذه العلاقات الثنائية لها أيضا عناصر تعاون.

وبحسب المعلومات التي أورودها، فإن الولايات المتحدة ستسترشد بـ"مصالحها وقيمها" في بناء مزيد من العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية.

في وقت سابق، أطلق سياسيون من كندا والنرويج والولايات المتحدة، وكذلك ممثلو ما يقرب من 200 منظمة لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، دعوات لمقاطعة الألعاب الألمبية الشتوية، التي ستستضيفها الصين العام المقبل، على خلفية اتهام بكين بممارسة قمع "هائل" في منطقة شينجيانغ.

بالمقابل، أشار تشاو ليجيان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية في 8 مارس إلى أن بكين تعارض بشدة تسييس الرياضة من قبل بعض الدول والمنظمات التي تحاول، تحت شعار حماية حقوق الإنسان، تعطيل المنافسات الكبرى والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

ولا تؤيد اللجنة الأولمبية الوطنية الأمريكية، كما أوضحت رئيستها، سوزان ليونز، في 10 مارس، فكرة مقاطعة أولمبياد بكين.

وستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرون في بكين في الفترة من 4 إلى 20 فبراير 2022، وكانت عاصمة جمهورية الصين الشعبية اختيرت كمكان لدورة اللجنة الأولمبية الدولية في كوالالمبور في 31 يوليو 2015.

المصدر: تاس