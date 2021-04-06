الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أن بنيامين نتنياهو هو اختياره لاتخاذ الخطوة الأولى في تشكيل الحكومة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، قال الرئيس الإسرائيلي: "إن الرئيس لا يمكن أن يكون بديلا للمحكمة ويتخذ قرارا"، في إشارة إلى مشاكل نتنياهو القانونية.

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وأضاف الرئيس أنه "وفقا للمحكمة والقانون، يمكن لرئيس وزراء (يواجه التهم) أن يستمر في منصبه".. "لم يكن هذا قرارا سهلا".

وسيكون أمام نتنياهو 28 يوما لمحاولة حشد ائتلاف يمكنه الفوز بدعم الأغلبية في الكنيست.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل