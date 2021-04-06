 
مباشر
عاجل
الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بمحاولة تشكيل الحكومة القادمة

الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة

أخبار العالم

الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q4f1

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أن بنيامين نتنياهو هو اختياره لاتخاذ الخطوة الأولى في تشكيل الحكومة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، قال الرئيس الإسرائيلي: "إن الرئيس لا يمكن أن يكون بديلا للمحكمة ويتخذ قرارا"، في إشارة إلى مشاكل نتنياهو القانونية.

إقرأ المزيد
الرئيس الإسرائيلي يتسلم نتائج الانتخابات النهائية ويحدد أسس اختيار رئيس الحكومة
الرئيس الإسرائيلي يتسلم نتائج الانتخابات النهائية ويحدد أسس اختيار رئيس الحكومة

وأضاف الرئيس أنه "وفقا للمحكمة والقانون، يمكن لرئيس وزراء (يواجه التهم) أن يستمر في منصبه".. "لم يكن هذا قرارا سهلا".

وسيكون أمام نتنياهو 28 يوما لمحاولة حشد ائتلاف يمكنه الفوز بدعم الأغلبية في الكنيست.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا