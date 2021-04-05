فاوتشي: الحكومة الفيدرالية لن تفرض على الأفراد إظهار شهادة التلقيح ضد كورونا

قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن الحكومة الفدرالية لن تفرض إظهار "جواز سفر" أو شهادة تثبت حصول الأفراد على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال فاوتشي في "بودكاست" عبر Politico Dispatch: "أشك في أن تكون الحكومة الفيدرالية المحرك الرئيسي لمفهوم جواز سفر اللقاح.. قد يريدون أن يكونوا جزءا من الجهات التي تريد التأكد من أن الأمور تتم بشكل عادل ومنصف، لكن أشك في أن تكون الحكومة الفيدرالية هي العنصر الرئيسي في ذلك".

وأضاف: "أعتقد أن الكيانات الفردية، مثل الشركات والمسارح والجامعات والمؤسسات التعليمية من المتوقع أن تطلب إظهار هذه الشهادة.. أنا لا أقول أنه ينبغي عليهم ذلك أو أنهم سيفعلون ذلك، لكنني أقول إنه يمكن توقع حصول ذلك دون أي تفويض من قبل الحكومة الفيدرالية".

يذكر أن ولاية نيويورك أطلقت الشهر الماضي برنامج Excelsior Pass، والذي يستخدم رمز QR على تطبيق الهاتف للتحقق من إثبات التطعيم.

فيما أصدر الاتحاد الأوروبي أيضا اقتراحا لـ"جوازات سفر اللقاح" تسمح للمسافرين بعبور حدود بلدان الاتحاد دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

المصدر: The Hill