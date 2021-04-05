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مقتل 55 شخصا وفقدان 40 آخرين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا

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مقتل 55 شخصا وفقدان 40 آخرين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا
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ارتفع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار الاستوائي "سيروجا" في سلسلة من الجزر الاندونيسية إلى ما لا يقل عن 55 ، في الوقت الذي ما زال فيه 40 شخصا مفقودين.

وأكدت ذلك وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الاثنين، وأضافت أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 400 شخص في إقليم نوسا تينجارا المؤلف من عدة جزر، بعد أن تعرضت منازلهم لفيضانات وانهيارات أرضية ورياح عاتية، وسط هطول أمطار غزيرة سببها الإعصار.

وذكرت الوكالة إن عدة جسور انهارت، وسقطت أشجار وسدت بعض الطرق، وغرقت سفينة واحدة على الأقل، حيث تسبب الإعصار أيضا في حدوث موجات بحرية عالية، مما يعقد عمليات البحث والإنقاذ.

وقال مسؤولون محليون إن عدد القتلى ارتفع إلى أكثر من 100 ، لكن وكالة إدارة الكوارث قالت إنه لا يمكنها تأكيد ذلك.

وأعلنت وكالة الأرصاد الإندونيسية أن إعصار "سيروجا" اجتاح بحر سافو بجنوب غربي جزيرة تيمور في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، محذرة من أنه قد يؤدي إلى مزيد من الأمطار والأمواج والرياح.

المصدر: وكالات

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