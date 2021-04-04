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تركيا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة

أخبار العالم

تركيا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة
Reuters Murad Sezer
فيروس كورونا في تركيا
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أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 41998 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 185 وفاة جراء الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 32263، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3487050.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 44756 إصابة بالفيروس و186 وفاة.

وسبق أن خففت الحكومة التركية القيود العامة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في مارس الماضي مما أدى إلى زيادة الحالات مجددا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 29 مارس، عن تشديد الإجراءات الاحترازية ومنها العودة إلى فرض العزل العام الكامل في العطلات الأسبوعية خلال شهر رمضان.

 

المصدر: RT

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