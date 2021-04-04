بالصور.. البحرية التركية تنفذ تمرينا مشتركا مع "الناتو"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تنفيذ قواتها البحرية تمرين عبور، سوية مع مجموعة المهام البحرية الدائمة الثانية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

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وقالت الوزارة في بيان، إن التمرين جرى يوم الثلاثاء بمشاركة الفرقاطة التركية "TCG YAVUZ" ومجموعة المهام البحرية الدائمة الثانية لـ"الناتو".

وأشارت الوزارة إلى أن مجموعة "الناتو" تضم الفرقاطات الإسبانية "ESPS MENDEZ NUNEZ" والتركية "TCG KEMALREİS" والرومانية "ROS REGINA MARIA".

كما نشرت وزارة الدفاع التركية صورا للتمرين، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول مكانه.

The Turkish frigate TCG YAVUZ 🇹🇷 conducted multiple passing exercises on April 1st together with #SNMG2 components TCG KEMALREİS 🇹🇷, Spanish ESPS MENDEZ NUNEZ 🇪🇸 & Romanian ROS REGINA MARIA 🇷🇴 #WeAreNATO#StrongerTogetherhttps://t.co/56YmO9kWO1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 3, 2021

المصدر: الأناضول