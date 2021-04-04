 
مباشر

بالصور.. البحرية التركية تنفذ تمرينا مشتركا مع "الناتو"

أخبار العالم

بالصور.. البحرية التركية تنفذ تمرينا مشتركا مع
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q3yk

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تنفيذ قواتها البحرية تمرين عبور، سوية مع مجموعة المهام البحرية الدائمة الثانية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

إقرأ المزيد
تركيا تنفذ تمرينا بحريا مشتركا مع الناتو
تركيا تنفذ تمرينا بحريا مشتركا مع الناتو

وقالت الوزارة في بيان، إن التمرين جرى يوم الثلاثاء بمشاركة الفرقاطة التركية "TCG YAVUZ" ومجموعة المهام البحرية الدائمة الثانية لـ"الناتو".

وأشارت الوزارة إلى أن مجموعة "الناتو" تضم الفرقاطات الإسبانية "ESPS MENDEZ NUNEZ" والتركية "TCG KEMALREİS" والرومانية "ROS REGINA MARIA".

كما نشرت وزارة الدفاع التركية صورا للتمرين، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول مكانه.

بالصور.. البحرية التركية تنفذ تمرينا مشتركا مع
بالصور.. البحرية التركية تنفذ تمرينا مشتركا مع
بالصور.. البحرية التركية تنفذ تمرينا مشتركا مع

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا