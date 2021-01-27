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تركيا تنفذ تمرينا بحريا مشتركا مع الناتو

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تركيا تنفذ تمرينا بحريا مشتركا مع الناتو
twitter/ @tcsavunma
تركيا تنفذ تمرينا بحريا مشتركا مع الناتو.
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ تمرين عبور مع مجموعة المهام البحرية الدائمة الثانية لحلف شمال الأطلسي.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر "تويتر"، إن التمرين جرى الثلاثاء بمشاركة الفرقاطة التركية "TCG GEDIZ" ومجموعة المهام البحرية الدائمة الثانية للناتو.

وأشارت إلى أن مجموعة الناتو تضم الفرقاطتين الإسبانية "ESPS CRİSTOBAL COLON" والتركية "TCG GAZIANTEP".

كما نشرت وزارة الدفاع التركية صورا من التمرين، دون ذكر تفاصيل حول مكانه.

المصدر: RT

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