تركيا تنفذ تمرينا بحريا مشتركا مع الناتو.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ تمرين عبور مع مجموعة المهام البحرية الدائمة الثانية لحلف شمال الأطلسي.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر "تويتر"، إن التمرين جرى الثلاثاء بمشاركة الفرقاطة التركية "TCG GEDIZ" ومجموعة المهام البحرية الدائمة الثانية للناتو.

İspanyol ESPS CRİSTOBAL COLON ve TCG GAZİANTEP firkateynlerinden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile TCG GEDİZ firkateynimiz 26 Ocak 2021'de Geçiş Eğitimi (PASSEX) icra etti.#MSB#TSKpic.twitter.com/MBAfM2IqgJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 27, 2021

وأشارت إلى أن مجموعة الناتو تضم الفرقاطتين الإسبانية "ESPS CRİSTOBAL COLON" والتركية "TCG GAZIANTEP".

كما نشرت وزارة الدفاع التركية صورا من التمرين، دون ذكر تفاصيل حول مكانه.

المصدر: RT