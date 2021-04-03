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هولندا.. إضرام النار في مسجد قيد البناء

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هولندا.. إضرام النار في مسجد قيد البناء
AFP Arie Kievit / ANP
رجال شرطة هولنديون
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أضرم شخص أربعيني النار في مسجد قيد الإنشاء في مدينة خاودا، غربي هولندا، ما أسفر عن خسائر مادية فيه.

وقال نائب رئيس الجمعية الإسلامية المغربية في هولندا، فريد حبيبي، لوكالة "الأناضول" التي يتبع لها مسجد "السلام" الذي نشب فيه الحريق، إن أعمال بناء المسجد كانت على وشك الانتهاء.

وأضاف أن "المسجد تعرض لهجوم فجر السبت، وتم إطفاء الحريق في الوقت اللازم، ما أدى إلى أضرار بسيطة فيه"، واصفا الهجوم "بالمخيف والمحير".

وأشار إلى أن الشرطة أطلقت عملية تحقيق في الحادثة، بعد تلقيها شكوى من الجمعية المذكورة.

من جانب آخر، قالت الشرطة الهولندية في بيان، إن شخصا أربعينيا أضرم النار في المسجد.

وأردفت أنها تلقت اتصالا للتبليغ عن الحادثة حوالي الساعة الثالثة فجرا، موضحة أن الشخص المهاجم قذف مادة على المسجد ما أدى إلى إضرام النار فيه، حسب شاهد عيان.

ولفتت إلى إطلاقها تحقيقا في الحادثة، وتوقيف مشتبه بالقرب من مكان الحدث.

المصدر: "الأناضول"

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