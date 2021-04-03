تسجيل أكبر ارتفاع للإصابات بكورونا في العالم منذ 17 يناير

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عن تسجيلها أكثر من 662 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في العالم، ما يمثل أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ 17 يناير 2021.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، في إحصائية جديدة، بتسجيلها 662690 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 659917 في بيانات الجمعة، لترتفع الحصيلة العامة إلى مستوى 129902402 حالتين.

كما ذكرت المنظمة أنها رصدت 11306 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 11626 الجمعة، فيما بلغ عدد ضحايا الجائحة على مستوى العالم 2831815 متوفيا.

وتأتي الحصة الأكبر للإصابات من نصيب أوروبا التي سجلت 251110 حالات، وتحتل منطقة الأمريكيتين المرتبة الثانية بـ241084 إصابة، بينما تم رصد 101977 حالة في جنوب شرق آسيا.

المصدر: وكالات