 
مباشر

مقتل 14 شخصا بهجوم مسلح في نيجيريا

أخبار العالم

مقتل 14 شخصا بهجوم مسلح في نيجيريا
Reuters
صورة تعبيرية أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q3tm

قتل 14 شخصا في هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية ومناطق قريبة في ولاية النيجر بغرب نيجيريا ، بحسب وسائل إعلام محلية.

وهاجم نحو 200 مسلح قاعدة في منطقة العلاوة، مما أسفر عن مقتل ستة جنود وضابط شرطة واحد، ومن ثم أحرق المهاجمون القاعدة وقاموا بشن هجمات على مناطق مجاورة، حيث قتلوا سبعة أشخاص واختطفوا آخرين. وذكرت وسائل إعلام محلية وقوع الهجمات يوم السبت.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا