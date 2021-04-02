وزير خارجية ألمانيا يرحب بالمشاورات النووية مع إيران

رحب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الجمعة، بإجراء المشاورات النووية مع إيران، مشددا على أن "الوقت عامل مهم".

وقال ماس في بيان "ليس لدينا وقت نضيعه.. وجود اتفاق يحظى بالاحترام الكامل مرة أخرى سيكون إضافة لأمن المنطقة بأسرها وأفضل أساس للمحادثات حول القضايا المهمة الأخرى للاستقرار الإقليمي".

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وعقد اليوم اجتماع على مستوى المساعدين والمدراء السياسيين لوزارات الخارجية لدول ايران ومجموعة "4+1" عبر الاجواء الافتراضية، وتم البحث وتبادل وجهات النظر فيه حول أحدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران لعام 2015.

وترأس طهران في هذا الاجتماع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، عباس عراقجي فيما ترأس الاجتماع المدير السياسي لجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكو مورا.

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية عقب انتهاء اجتماع أطراف الاتفاق النووي عبر الانترنت: "اتفقت الأطراف على استئناف اجتماع اللجنة المشتركة الثلاثاء المقبل لمواصلة المشاورات في فيينا لتحديد الخطوات الواجب اتخاذها لرفع العقوبات والخطوات النووية من خلال مجموعة من الخبراء".

ولفت بيان الخارجية إلى أن أطراف الاتفاق النووي شددوا على الأبعاد الكارثية للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وتأثير ذلك على استفادة طهران من الاتفاق، وعلى عدم إضاعة الوقت في المرحلة الراهنة.

المصدر: رويترز، وكالات