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قتيل وجرحى جراء حريق داخل مستشفى في برلين

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قتيل وجرحى جراء حريق داخل مستشفى في برلين
Reuters Hannibal Hanschke
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أعلنت إدارة الإطفاء في برلين أن شخصا واحدا لقي مصرعه وأصيب خمسة آخرون جراء حريق اندلع داخل أحد مستشفيات العاصمة الألمانية.

وأكدت الإدارة على حسابها في "تويتر" اليوم الجمعة أن الحريق اندلع الليلة الماضية في إحدى غرف المرضى بالطابق الثاني من مستشفى تسهلندورف، مشيرة إلى أن ثلاثة من المصابين لا يزالوا في حالة خطرة.

وأكدت الإدارة أن أعمال إخماد الحريق استمرت ثلاث ساعات بمشاركة أكثر من 100 رجل إطفاء.

ولا يزال الغموض يلف سبب الحادث المأساوي.

المصدر: RT

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