قتيل وجرحى جراء حريق داخل مستشفى في برلين

أعلنت إدارة الإطفاء في برلين أن شخصا واحدا لقي مصرعه وأصيب خمسة آخرون جراء حريق اندلع داخل أحد مستشفيات العاصمة الألمانية.

وأكدت الإدارة على حسابها في "تويتر" اليوم الجمعة أن الحريق اندلع الليلة الماضية في إحدى غرف المرضى بالطابق الثاني من مستشفى تسهلندورف، مشيرة إلى أن ثلاثة من المصابين لا يزالوا في حالة خطرة.

Update: Es brannte ein Patientenzimmer im 2. OG einer Klinik. 1 Person ist verstorben. 5 Personen wurden verletzt, 3 davon schwer. Wir waren mit bis zu 100 Einsatzkräften rund 3 Stunden im Einsatz.#EstuKpic.twitter.com/g9sn1KRsJi — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 2, 2021

وأكدت الإدارة أن أعمال إخماد الحريق استمرت ثلاث ساعات بمشاركة أكثر من 100 رجل إطفاء.

ولا يزال الغموض يلف سبب الحادث المأساوي.

المصدر: RT