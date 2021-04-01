الكرملين يعلق على تحريك روسيا لقواتها على الحدود مع أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص، وأكد أن ذلك ليس تهديدا لأحد ولا ينبغي أن يقلق أحدا.

وقال بيسكوف، في معرض جوابه عن سؤال حول وجود قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا: "إن روسيا الاتحادية تنقل القوات العسكرية داخل أراضيها، وهذا لا ينبغي أن يزعج أحدا، ولا يشكل أي تهديد لأحد".

وأوضح أن "روسيا تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن حدودها"، مضيفا: "كما تعلمون أنه على طول حدود روسيا هناك نشاط متزايد لقوات دول الناتو، وتحالفات ودول أخرى ... كل هذا يدفعنا لأن نكون في حالة تأهب".

المصدر: نوفوستي