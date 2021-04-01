رسميا.. نيويورك تشرع الماريخوانا

وقع حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، مشروع قانون يشرع تعاطي الماريخوانا، مما يجعل نيويورك الولاية الأمريكية السادسة عشرة التي تضفي الشرعية على مبيعات الماريخوانا للبالغين.

ومشروع القانون وصل إلى مكتب كومو بعد أن صوتت جمعية الولاية (البرلمان) بـ100 مقابل 49 صوتا، لتمرير مشروع القانون، الذي بموجبه يمكن لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم 21 عاما أو أكثر أن يكون بحوزتهم ما يصل إلى ثلاث أونصات من الماريخوانا بشكل قانوني خارج المنزل وشراء القنب من تجار التجزئة المعتمدين.

وقال كومو في بيان: "هذا يوم تاريخي في نيويورك، يوم يصحح أخطاء الماضي من خلال وضع حد لعقوبات السجن القاسية ويحتضن صناعة ستنمي اقتصادنا، ويعطي الأولوية للمجتمعات المهمشة.. لذا فإن أولئك الذين عانوا أكثر من غيرهم سيكونون أول من يجني الفوائد".

وأشار إلى أن مشروع القانون له حافز اقتصادي، فقد ينتج عن الصناعة الجديدة 350 مليون دولار من الإيرادات الضريبية وما يصل إلى 60 ألف وظيفة جديدة في الولاية.

وبموجب القانون سيتم فرض ضريبة مبيعات بنسبة 13٪ ، وستذهب 9٪ من الإيرادات إلى الولاية و 4٪ ستذهب إلى المجتمعات المحلية.

المصدر: "ديلي ميل"