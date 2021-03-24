نيويورك نحو الانضمام إلى الولايات الأمريكية التي تشرع الماريجوانا

توصل حاكم نيويورك أندرو كومو إلى اتفاق لإضفاء الشرعية على الماريجوانا للبالغين من العمر 21 عاما وما فوق، وسيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل.

وقالت رئيسة اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، ليز كروغر، إن القادة التشريعيين في نيويورك توصلوا إلى اتفاق لإضفاء الشرعية على الماريجوانا في نيويورك وفرض ضريبة على مبيعاتها، مضيفة أن مشروع القانون أوشك على الانتهاء ويمكن التصويت عليه الأسبوع المقبل.

وبحسب مشروع القانون، سيتم فرض ضريبة 13٪ على مبيعات الماريجوانا، على أن يتم إرسال معظم تلك الإيرادات إلى الولاية.

وقال كومو إن تشريع الماريجوانا من شأنه أن يساعد في إنعاش اقتصاد نيويورك المتضرر من فيروس كورونا، مقدرا أن تخلق عائدات الضرائب من المبيعات أكثر من 60 ألف وظيفة جديدة وتدر 350 مليون دولار على خزينة الولاية.

يذكر أنه تم إضفاء الشرعية على الماريجوانا الترفيهية في 14 ولاية أمريكية أخرى وقال أكثر من ثلثي الأمريكيين إنهم يؤيدون هذا القرار وفق استطلاع أجرته مؤسسة غالوب العام الماضي.

وبحسب الاستطلاع، أيدت الغالبية العظمى من الديمقراطيين تشريع الماريجوانا وانقسم الجمهوريون بالتساوي حول هذه القضية.

المصدر: "فوربس"