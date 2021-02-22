ولاية نيو جيرسي الأمريكية تشرع الماريجوانا

وقع حاكم ولاية نيو جيرسي الأمريكية، فيل مورفي، تشريعا يقنن وينظم استخدام وحيازة الماريجوانا لمن تبلغ أعمارهم 21 عاما وما فوق، كما ألغى تجريم حيازة الماريجوانا والحشيش.

وقال مورفي في بيان: "لقد فشلت قوانين حظر الماريجوانا الحالية لدينا في كل اختبارات العدالة الاجتماعية ولهذا السبب كنت أؤيد بشدة ومنذ سنوات تقنين استخدام الحشيش للبالغين".

وأضاف: "إن الحفاظ على الوضع كما هو عليه والذي يسمح باعتقال عشرات الآلاف خصوصا الأشخاص الملونين، كل عام لارتكاب جرائم مخدرات منخفضة المستوى هو أمر غير عادل".

وذكر أنه "في نوفمبر الماضي، صوت سكان نيو جيرسي بأغلبية ساحقة لدعم إنشاء سوق منظم يسمح للبالغين باستخدام الماريجوانا. وأنا أعتقد أن هذه العملية ستكون في النهاية نموذجا وطنيا".

ووفقا لصحيفة Asbury Park Press، فإن هذه الخطوة تجعل ولاية نيو جيرسي الولاية الأمريكية الثالثة عشرة التي تضفي الشرعية على استخدام الماريجوانا.