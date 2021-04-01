كيم يزور موقع بناء مشروع إسكاني طموح

زار الزعم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أحد المواقع التي ينفذ فيها مشروع كبير لبناء 50 ألف شقة جديدة في العاصمة بيونغ يانغ، داعيا لتفعيل تنمية قطاع البناء.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية بأن كيم جونغ أون شدد على أهمية بناء المساكن، مشيرا إلى أن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين يعتبر إحدى القضايا الملحة.

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ويأتي ذلك ضمن الخطة الكبرى لتطوير اقتصاد كوريا الشمالية خلال السنوات الخمس المقبلة، التي أعلن عنها كيم في يناير الماضي، لكن المشاريع تواجه تحديات بسبب العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ البالستية.

وقام كيم جونغ أون بزيارته للموقع بعد أسبوع فقط من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين باتجاه بحر اليابان في عملية أثارت إدانة دولية واسعة، وخاصة من الولايات المتحدة التي توعدت بالرد على بيونغ يانغ في حال أي تصعيد.

المصدر: رويترز