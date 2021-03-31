ماكرون يعلن تمديد الإغلاق الجزئي في فرنسا ويحذر من فقدان السيطرة على كورونا (فيديو)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة مساء الأربعاء، إن على فرنسا أن تتخذ "اتجاها جديدا" في نهجها لمكافحة انتشار كورونا أو تخاطر بفقدان السيطرة على انتشاره.

وأعلن إيمانويل ماكرون عن مزيد من الإجراءات الوطنية بداية من السبت المقبل ولمدة شهر على الأقل.

وأوضح أنه في ظل "الإغلاق المحدود"، سيستمر حظر التجول، وسيكون السفر الداخلي محدودا وسيطلب من الأشخاص العمل من المنزل، وسيتم إغلاق دور الحضانة والمدارس الابتدائية والثانوية ثلاثة أسابيع على الأقل.

وصرح ماكرون بأن سلالة كورونا البريطانية الجديدة قد خلقت "وباء داخل الوباء" وهو أكثر عدوى وفتكا.

وأشار إلى أن ما يقرب من 44٪ من جميع مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة تقل أعمارهم عن 65 عاما.

واعتبر أن فرنسا اتخذت "الخيارات الصحيحة" حتى الآن، لكن في الأسابيع القليلة الماضية "تأخر" اللقاح و"تغيرت الأمور".

وأضاف الرئيس أن وفيات فيروس كورونا في فرنسا قد تصل إلى 100 ألف قريبا، فيما أشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي الوفيات وصل إلى 95337 منذ ظهور الوباء في البلاد.

وأعلن ماكرون في كلمة له أهم القرارات المتخذة لكبح انتشار الفيروس، حيث شدد على ضرورة مضاعفة الجهود خلال الأسابيع القادمة وتسريع التطعيم وكذلك توفير اللقاحات وخاصة إنتاج اللقاحات محليا للتخلص من التبعية.

وشدد على تمسك البلاد بتحقيق البرنامج الحكومي القاضي بتطعيم كل الفرنسيين ممن يتجاوزون الـ18 عاما والراغبين بذلك قبل نهاية الصيف.

المصدر: RT + وكالات