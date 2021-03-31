محام: زعيمة ميانمار المسجونة تبدو بصحة جيدة

قال أحد محامي أونغ سان سو تشي زعيمة ميانمار التي أطاح بها الجيش، إنها بدت بصحة جيدة اليوم الأربعاء، خلال اجتماع عبر الفيديو مع محاميها.

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ولفت المحامي مين مين سوي إلى أن سو تشي الحائزة على جائزة نوبل والمحتجزة منذ استيلاء الجيش على السلطة طلبت الاجتماع بمحاميها شخصيا ولم توافق على نقاش واسع النطاق عبر الفيديو في حضور الشرطة.

وأضاف‭‭ ‬‬أنها بدت بصحة جيدة وأن لون بشرتها طبيعي.

وأشار إلى أنهم لم يناقشوا خلال الاجتماع سوى القضايا الجنائية المقدمة ضدها منذ الانقلاب.

وتعقد غدا الخميس الجلسة التالية في قضيتها.

وتجتاح الاضطرابات ميانمار منذ استيلاء الجيش على السلطة، وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن ما لا يقل عن 521 مدنيا قتلوا في الاحتجاجات منهم 141 يوم السبت أكثر الأيام دموية منذ بدء الاضطرابات.

كما اندلع قتال بين الجيش ومقاتلين من أقليات عرقية في مناطق حدودية. ولجأ السكان الفارون من العنف إلى بلدان مجاورة.

المصدر: رويترز