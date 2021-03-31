محاولة انقلاب فاشلة في النيجر

ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر أمنية في النيجر، أن مجموعة من العسكريين حاولت الليلة الماضية تنفيذ انقلاب في البلاد، وذلك قبل يومين من أداء الرئيس المنتخب محمد بازوم اليمين.

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وحسب المصادر، فقد حاولت مجموعة من الجنود اقتحام القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، لكن الحرس الرئاسي تصدى لهم ومنعهم من الاقتراب من القصر.

وأضاف المصدر، أنه تم اعتقال العسكريين الذين قادوا هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وفي وقت لاحق اليوم قالت حكومة النيجر إن وحدة من الجيش حاولت السيطرة على القصر الرئاسي الليلة الماضية في محاولة للانقلاب، لكن تم صدها واعتقلت السلطات عددا من الأشخاص، ولا تزال تبحث عن آخرين "والموقف تحت السيطرة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية أن المهاجمين من قاعدة جوية قريبة وفروا بعد أن تصدى لهم الحرس الرئاسي بقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف.

المصدر: وكالات