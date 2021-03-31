مسؤول أمريكي يتوقع أكثر من مليون مهاجر على الحدود مع المكسيك

توقع مسؤول أمريكي كبير وصول ما يربو على مليون مهاجر إلى الحدود بين أمريكا والمكسيك هذا العام، في مؤشر على التحدي الإنساني المتزايد للرئيس جو بايدن على الحدود الجنوبية الغربية.

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وإذا وصلت الأرقام إلى مليون، فقد تعكس زيادة مماثلة في عام 2019 خلال رئاسة دونالد ترامب عندما تم احتجاز نحو 978 ألف مهاجر.

واحتجز حرس الحدود حوالي 100 ألف مهاجر في فبراير، وهو أكبر عدد منذ منتصف عام 2019.

وقال راؤول أورتيز نائب قائد حرس الحدود الأمريكي للصحفيين، إن مزيدا من المهاجرين يعبرون عادة بين أبريل ويونيو.

وأضاف "بدأنا بالفعل في رؤية بعض الأيام تزيد على 6000... لذلك أتوقع تماما أن يواجه أفراد حرس الحدود أكثر من مليون شخص هذا العام".

وسمحت إدارة بايدن لعدد من الصحفيين بإجراء مقابلات مع مسؤولي الحدود والقيام بجولة في منشأة مزدحمة للمهاجرين في دونا بولاية تكساس يوم الثلاثاء.

المصدر: رويترز