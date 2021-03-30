وزير: بريطانيا تريد تطعيم جميع سكانها البالغين قبل تزويد دول أخرى باللقاحات

قال وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتنج، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستركز على تطعيم جميع سكانها البالغين قبل أن تتمكن من توفير أي جرعات فائضة لدول أخرى مثل جارتها إيرلندا.

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وتلقى أكثر من 30 مليون بريطاني الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكوفيد-19 في أسرع حملة تطعيم في أوروبا وتهدف البلاد إلى استكمال تطعيم جميع البالغين بحلول نهاية يوليو.

وقال كوارتنج لـ"سكاي نيوز": "أعتقد أن تركيزنا يجب أن ينصب على محاولة الحفاظ على سلامة البريطانيين، نريد التعاون كذلك مع الدول الأخرى لكن الأولوية الأولى هي استكمال حملة التطعيم".

وأضاف أن بريطانيا تعمل مع الدول الأوروبية على ضمان تطعيم مواطنيها وأن هذا "ليس وضعا تنافسيا".

ورد وزير الأعمال البريطاني على سؤال عما إذا كانت بريطانيا قد تتمكن من مساعدة إيرلندا قائلا "لو أن هناك جرعات لقاح فائضة فيمكننا تقديمها لكن لا تتوافر جرعات فائضة الآن، ما زال يتعين علينا تطعيم أعداد ضخمة".

المصدر: رويترز