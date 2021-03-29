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جونسون: لا نعرف مدى قوة دفاعاتنا ضد موجات كورونا المستقبلية

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جونسون: لا نعرف مدى قوة دفاعاتنا ضد موجات كورونا المستقبلية
Reuters
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا لا تعرف بعد مدى قوة دفاعاتها ضد موجات فيروس كورونا المستقبلية، على الرغم من نجاح سير حملة التطعيم.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "تقديم اللقاح كان مثيرا للإعجاب للغاية وبفضل كل من شارك فيه، لكن ما لا نعرفه بالضبط هو مدى قوة دفاعاتنا ضد موجة أخرى" من الجائحة.

وأعرب عن أمله بأن "لا تضطر بريطانيا إلى الدخول في حالة إغلاق أخرى"، مشددا على "أننا يجب أن نكون مستعدين لفعل كل ما يتطلبه الأمر لعدم الانحراف عن الطريق".

وأشارت بيانات وزارة الصحة البريطانية إلى أن 30.44 مليون شخص تلقوا حتى الآن جرعة أولى من اللقاح، بينما حصل 3.67 مليون على الجرعة الثانية.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا بلغ 4333042، والوفيات 126592.

المصدر: "رويترز" + RT

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