موسكو تعبر عن قلقها من عواقب عدم انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 1 مايو

صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، ضمير كابولوف، بأن روسيا قلقة من العواقب المحتملة لعدم انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 1 مايو القادم.

وقال كابولوف على هامش مؤتمر "قلب آسيا – عملية اسنطبول" المنعقد في دوشنبه: "ليس من المعروف إلى أي عواقب سيؤدي ذلك، لكن يوجد هناك رد فعل تمهيدي على تصريح (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، وهو تحذير شديد مفاده أن هذا التصريح ينتهك اتفاق الدوحة مع الولايات المتحدة وسيؤدي ذلك إلى عواقب".

وأضاف أنه يجب على روسيا أن تدرس تصريح بايدن بشكل دقيق والعواقب التي قد يؤدي إليها.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي أنه سيكون من الصعب جدا بالنسبة للولايات المتحدة أن تسحب قواتها من أفغانستان بحلول الموعد المحدد أي بحلول 1 مايو القادم. وأوضح ذلك بـ "أسباب تكتيكية"، مضيفا أن الموعد الدقيق لسحب القوات الأمريكية من هذا البلد ليس معروفا.

ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في نهاية فبراير عام 2020 في قطر أول اتفاق سلام خلال أكثر من 18 عاما يقضي بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا وبداية الحوار الأفغاني الأفغاني بعد تبادل الأسرى بين السلطات الأفغانية وطالبان.

المصدر: نوفوستي