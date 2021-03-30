بوريل يتهم روسيا والصين بالتقارب لمواجهة الغرب

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، إن روسيا والصين تستخدمان لغة متشابهة جدا، عند الحديث عن الغرب أو الولايات المتحدة.

وذكر بوريل أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التقى مؤخرا بنظيره الصيني وانغ إيي، وأعلن الوزيران عن عزمهما تعزيز استقلالهما التقني عن الدول الغربية.

ووفقا لبوريل، حث الوزيران الدول الأخرى، على عدم التدخل في شؤون موسكو وبكين. ودعا بوريل، إلى متابعة وتحليل الدوافع التي تحرك هاتين الدولتين، بدقة واهتمام.

وقال بوريل: "على سبيل المثال، من الناحية الاقتصادية، تريد الدولتان زيادة استقلالهما عن الغرب، لكنهما لا تلعبان في نفس المستوى، ومن الواضح أن الصين تتمتع بميزة أفضل".

المصدر: نوفوستي