إيطاليا: توسيع نطاق المناطق الحمراء وإجراءات جديدة قبل عيد الفصح

أعلنت الحكومة الإيطالية عن توسيع نطاق المناطق الحمراء في أنحاء البلاد وفرض قيود جديدة قبل عيد الفصح، في إطار الوقاية من كورونا.

وأشارت الحكومة الإيطالية في بيان لها إلى أن "الإجراءات الجديدة تضمنت أن يعتبر اليوم الاثنين، اليوم الأخير لمقاطعة لاتسيو ضمن المنطقة الحمراء لتصبح اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، منطقة برتقالية بإجراءات أكثر مرونة".

وأضافت: "يبدأ الأسبوع مع مناطق حمراء جديدة تشمل أكثر من نصف إيطاليا في الأيام التي تسبق التشديدات الوطنية لعيد الفصح، وستكون قواعد المنطقة الحمراء سارية في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من 3 إلى 5 أبريل المقبل".

وأشارت التعليمات الى أن "القواعد الأشد ترتبط حتى الآن بمقاطعات الشمال إميليا رومانيا، فريولي فينيتسيا جوليا، لومبارديا، بييمونتي، فينيتو، وترينتو المتمتعة بالحكم الذاتي، وماركي وسط البلاد".

وأضافت أن "مقاطعة پوليا جنوبي البلاد، اعتمدت بأمر كان ساري المفعول وسيبقى كذلك حتى الـ6 من أبريل المقبل، نظام المنطقة الحمراء المعززة وتقليص ساعات العمل، وعلى وجه الخصوص بالنسبة لبعض المتاجر المسموح لها بفتح أبوابها خلال النهار".

وأوضح رئيس الوزراء ماريو دراغي أن "الضوء الأخضر سيعطى لإعادة فتح المدارس حتى الصف الأول المتوسط في المناطق الحمراء أيضا".

المصدر: "آكي الإيطالية"