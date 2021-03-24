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دراغي: حملة التطعيم تتسارع في إيطاليا ونريد افتتاح المدارس بعد عيد الفصح

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دراغي: حملة التطعيم تتسارع في إيطاليا ونريد افتتاح المدارس بعد عيد الفصح
Reuters
رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي
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قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إنه يريد إعادة فتح المدارس في البلاد بعد عطلة عيد الفصح، في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة للتراجع عن القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

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وأضاف دراغي، في خطاب أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، أن حملة التطعيم تتسارع، لكنه كرر أن "الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى فرض قيود على الصادرات على شركات الأدوية التي لم تحترم التزامات إمدادات اللقاح".

وتابع دراغي: "بينما تستمر حملة التطعيم، من الجيد البدء في التفكير والتخطيط لإعادة الافتتاح، نحن نراقب بعناية البيانات الخاصة بالعدوى، ولكن إذا سمح الوضع الوبائي بذلك، فسنبدأ في إعادة فتح المدارس أولا".

وكانت وزارة الصحة الإيطالية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن تسجيلها 18765 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، مع رصد 551 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، في ارتفاع يومي كبير لهذا المؤشر.

وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية احتلت إيطاليا المرتبة السادسة في العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا، الذي بلغ 105.879 حالة وفاة، والمرتبة الثامنة من حيث حصيلة الإصابات بالفيروس، التي بلغ مجموعها 3.419.616 إصابة.

المصدر: رويترز+ نوفوستي

 

 

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