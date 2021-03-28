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خامنئي يعفو عن مئات المحكومين في إيران

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خامنئي يعفو عن مئات المحكومين في إيران
Reuters
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
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أصدر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الأحد عفوا شمل 1849 محكوما، وخفف العقوبة عن عشرات المدانين.

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية بأن خامنئي وافق على اقتراح رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام إبراهيم رئيسي، العفو أو الخفض أو تبديل عقوبة شرائح محددة من المدانين بناء على شهادة "لجنة العفو المركزية" التابعة للسلطة القضائية.

وتم تعميم العفو ليشمل المحاكم العامة والثورية والعسكرية ومنظمة التعزيرات الحكومية المختصة بالمخالفات الاقتصادية.

المصدر: "إرنا"

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