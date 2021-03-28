 
مباشر

فرار الآلاف إلى تايلاند بعد ضربات جوية لجيش ميانمار

أخبار العالم

فرار الآلاف إلى تايلاند بعد ضربات جوية لجيش ميانمار
Reuters
الحدود بين ميانمار وتايلاند، صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q28c

قالت جماعة حقوقية ووسائل إعلام، إن حوالي 3 آلاف قروي من ولاية كارين بجنوب شرق ميانمار، فروا إلى تايلاند الأحد، عقب هجمات جوية شنها الجيش على منطقة تسيطر عليها جماعة مسلحة عرقية.

إقرأ المزيد
جيش ميانمار يشن غارات جوية على قرية محاذية للحدود مع تايلاند
جيش ميانمار يشن غارات جوية على قرية محاذية للحدود مع تايلاند

وذكرت منظمة نساء كارين، أن جيش ميانمار شن ضربات جوية على 5 مناطق في حي موترو القريب من الحدود ومن بينها مخيم للنازحين.

وقال بيان "القرويون مختبئون في الغابة في الوقت الحالي مع عبور أكثر من ثلاثة آلاف إلى تايلاند للاحتماء".

وقالت هيئة الإذاعة العامة التايلاندية، إن حوالي ثلاثة آلاف شخص وصلوا إلى تايلاند.

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا