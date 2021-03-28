فرار الآلاف إلى تايلاند بعد ضربات جوية لجيش ميانمار

قالت جماعة حقوقية ووسائل إعلام، إن حوالي 3 آلاف قروي من ولاية كارين بجنوب شرق ميانمار، فروا إلى تايلاند الأحد، عقب هجمات جوية شنها الجيش على منطقة تسيطر عليها جماعة مسلحة عرقية.

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وذكرت منظمة نساء كارين، أن جيش ميانمار شن ضربات جوية على 5 مناطق في حي موترو القريب من الحدود ومن بينها مخيم للنازحين.

وقال بيان "القرويون مختبئون في الغابة في الوقت الحالي مع عبور أكثر من ثلاثة آلاف إلى تايلاند للاحتماء".

وقالت هيئة الإذاعة العامة التايلاندية، إن حوالي ثلاثة آلاف شخص وصلوا إلى تايلاند.

المصدر: رويترز