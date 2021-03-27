جيش ميانمار يشن غارات جوية على قرية محاذية للحدود مع تايلاند

شنت طائرات مقاتلة تابعة لجيش ميانمار غارات على قرية بالقرب من الحدود التايلاندية في منطقة تسيطر عليها جماعة عرقية مسلحة مناهضة للانقلاب العسكري.

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وقال اتحاد كارين الوطني وهو الجماعة العرقية المسلحة التي تسيطر على المنطقة الجنوبية الشرقية إن الطائرات هاجمت قرية داي بو نوي في نحو الساعة الثامنة مساء ما أجبر القرويين على الفرار.

ولفت متحدث باسم شبكة كارين لدعم السلام إلى أن هناك تقارير عن مقتل شخصين وإصابة اثنين لكن الاتصالات صعبة في المنطقة النائية وهناك مخاوف من وقوع المزيد من الضحايا.

وذكر اتحاد كارين في وقت سابق اليوم السبت أنه اجتاح قاعدة للجيش مما أسفر عن مقتل 10 عسكريين تزامنا مع احتفال المجلس العسكري بيوم القوات المسلحة السنوي باستعراض في العاصمة نايبيداو.

المصدر: رويترز