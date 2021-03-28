مقتل سجين وإصابة ضابط في حادث احتجاز رهائن داخل سجن أمريكي

أفاد مسؤولون بمقتل سجين احتجز ضابطا رهينة في حادث وقع بمركز الاحتجاز لمدينة أوكلاهوما وسط الولايات المتحدة أمس السبت.

وقالت إدارة شرطة أوكلاهوما، إن الضابط تم تحريره ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابة لم تذكر تفاصيلها، وذلك بعدما أطلق رجال الشرطة النار على السجين فأردوه قتيلا.

وأوضح غريغ ويليامز، مدير مركز الاحتجاز في أوكلاهوما خلال مؤتمر صحفي، أنه أثناء قيام الضابط بتوزيع الأدوية على نزلاء المركز، تعرض لاعتداء من قبل أحدهم على الأقل، وتمكن المهاجم من احتجاز الضابط رهينة، واستولى على المفاتيح التي كانت معه، ليفرج عن عدد من النزلاء الآخرين.

Another clip shows Misquez lying on the ground. He appears to be okay.



Still waiting on the latest update from authorities. pic.twitter.com/mopCvwDXGV — Jessica Bruno (@JbrunoKFOR) March 27, 2021

في مقطع فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن سماع المهاجم وهو يقول "لا يمكننا الاستحمام"، فيما يرد نزيل آخر أن الضابط المحتجز "لا علاقة له بذلك"، لكن ما حدث هو "نتيجة الوضع الحالي".

Inmate is heard saying “we can’t take showers.” pic.twitter.com/jGOxcSrNH0 — Jessica Bruno (@JbrunoKFOR) March 27, 2021

وأكد مدير السجن أن أحدا من الموظفين الآخرين لم يصب بأذى، دون أن يذكر عدد السجناء المتورطين في الحادث.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية