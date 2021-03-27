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غيانا تشتري دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا

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غيانا تشتري دفعة من لقاح
Reuters ANTON VAGANOV
عبوات للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا - أرشيف
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أعلنت جمهورية غيانا بأمريكا اللاتينية أنها تعتزم شراء دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في المستقبل القريب.

وأكد الموقع الإلكتروني لحكومة الجمهورية على أن "تسليم الدفعة من المقرر أن يتم الأسبوع المقبل، وأن السلطات تعمل على التعاقد لاستلام شحنة أخرى من اللقاح في المستقبل".

وكانت غيانا في فبراير الماضي الدولة الـ33 في العالم التي وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي على أراضيها، بين 55 بلدا أقرّه حتى الآن.

وسجلت غيانا التي يقطنها 782 ألف نسمة أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا، و225 حالة وفاة بالفيروس.

المصدر: "تاس"

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