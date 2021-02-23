غيانا تسجل رسميا اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك v"

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) أن وزارة الصحة في غيانا، الواقعة بشمال قارة أمريكا الجنوبية، سجلت رسميا لقاح "سبوتنيك v" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال الصندوق في بيان "RDIF يعلن تسجيل لقاح فيروس كورونا الروسي سبوتنيك v من قبل وزارة الصحة في جمهورية غيانا التعاونية، وتم التسجيل كجزء من ترخيص الاستخدام الطارئ".

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وأضاف البيان، "تواصل الدول في أمريكا الجنوبية إبداء اهتمام كبير باللقاح، واليوم نعلن عن تسجيل العقار في غيانا. لقد تم تسجيل "سبوتنيك v" بالفعل في 33 دولة، وهو يقدم مساهمة مهمة في الحرب العالمية ضد هذا الفيروس".

المصدر: نوفوستي