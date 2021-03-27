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الصين تفرض عقوبات على الولايات المتحدة وكندا

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الصين تفرض عقوبات على الولايات المتحدة وكندا
Reuters Peter Reuters
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أعلنت الخارجية الصينية اليوم السبت فرض عقوبات على أشخاص وكيانات من الولايات المتحدة وكندا، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية والكندية ضد الصين على خلفية الوضع في إقليم شينجيانغ.

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وقالت الخارجية الصينية في بيان لها، إن العقوبات تطال رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) غايل مانشين ونائب رئيس اللجنة توني بيركنز.

كما فرضت الصين عقوبات على عضو البرلمان الكندي مايكل شونغ واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، وفقا للبيان.

وكانت الولايات المتحدة وكندا أعلنتا الاثنين عن فرض عقوبات على الصين بسبب تعاملها مع الأيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ شمال غربي البلاد، حيث "تواصل الصين ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية" هناك، حسبما جاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ورفضت بكين مرارا الاتهامات الغربية بانتهاك حقوق الإنسان في الإقليم.

المصدر: "رويترز"

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