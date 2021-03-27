وزيرا خارجيتي إيران والصين يوقعان معاهدة التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين

وقع وزيرا الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، والصيني، وانغ يي، اليوم السبت، على معاهدة التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين.

وتشمل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الوزيران أثناء زيارة وانغ يي إلى طهران، التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية، إلى جانب التعاون الدفاعي والعسكري، بما في ذلك إجراء مناورات عسكرية مشتركة.

كما تشمل الاتفاقية الموقعة لمدة 25 عاما تطوير المطارات والموانئ الإيرانية وإيجاد موانئ جديدة، وتطوير سكك الحديد في إيران وتعزيز البنى التحتية، والتعاون في مجالات الطاقة والنفط والبتروكيماويات.

يذكر أن الوثيقة تضم استثمارات صينية في إيران بمبلغ 450 مليار دولار.

المصدر: RT