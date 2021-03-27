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إطلاق نار على مركز ثقافي أمريكي في ميانمار

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إطلاق نار على مركز ثقافي أمريكي في ميانمار
Reuters
احتجاجات يانغون، ميانمار
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أعلنت السفارة الأمريكية في ميانمار اليوم السبت، أن المركز الثقافي الأمريكي في يانغون، أكبر مدن البلاد، تعرض لإطلاق نار، لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات.

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وقال المتحدث باسم السفارة أرياني مانرينغ، "يمكننا أن نؤكد إطلاق عيارات نارية على المركز الأمريكي في يانغون يوم 27 مارس. ولم تقع إصابات. نحن نحقق في الحادث".

وتنتقد الولايات المتحدة بشدة المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في ميانمار في الثالث من فبراير، لا سيما إثر مقتل مئات المتظاهرين المناهضين للانقلاب على أيدي قوات الأمن.

المصدر: رويترز 

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