موسكو في قائمة أفضل 30 عاصمة في جودة الهواء

قالت بلدية موسكو، إنه تم إدراج العاصمة الروسية في قائمة أفضل 30 عاصمة في العالم من حيث جودة الهواء، وذلك وفقا لتصنيف IQAir لعام 2020 .

ويعتمد هذا التصنيف، على المعطيات والأرقام الخاصة بكميات الجسيمات الدقيقة الصلبة الموجودة في الغلاف الجوي (PM2.5).

وذكرت البلدية، أن مؤشر PM2.5 – يعني الجسيمات الموجودة في الهواء المحيط، التي يتراوح حجمها من 0.001 إلى 2.5 ميكرومتر، وهي أرفع بكثير من شعرة الإنسان التي يتراوح سمكها بين 40 و 120 ميكرومتر.

وحسب معطيات تصنيف IQAir لعام 2020، تم تسجيل أعلى تركيز لهذه الجسيمات، في مدن دلهي وداكا وأولان باتور.

وأضافت بلدية موسكو، في بيانها: "حسب التصنيف، كان محتوى الجسيمات المعلقة في الهواء في موسكو، أقل بمقدار 1.5-2.6 مرة مما هو عليه في صوفيا، وبلغراد، وبريشتينا، وكييف، وأثينا، ووارسو، وكذلك أقل بـ 22٪ مما هو عليه في روما، 11٪ أقل مما هو عليه في باريس".

المصدر:RT