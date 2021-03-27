إعلام أمريكي: البحرية الأمريكية سترسل فريقا إلى قناة السويس لحل مشكلة السفينة العالقة

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بأن البحرية الأمريكية ستساعد الحكومة المصرية في عملية استخراج سفينة حاويات عملاقة عالقة حاليا بشكل جانبي في قناة السويس.

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وتعهد مسؤولو البحرية الأمريكية، وفق الشبكة الإعلامية، بإرسال فريق من الخبراء، بما في ذلك المهندسون المهرة في عمليات التجريف، لمساعدة المسؤولين المصريين في استخراج السفينة.

وقالت جيسيكا إل ماكنولتي، المتحدثة باسم البنتاغون، في رسالة إلى "فوكس نيوز": "نحن نواصل مراقبة وتقييم الوضع، ولكن ليس لدينا ما نقدمه بشأن أي دعم محدد محتمل في هذا الوقت".

وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الجمعة، أكدت السكرتيرة الصحفية جين بساكي أن الولايات المتحدة "عرضت المساعدة" على المصريين.

وقال مسؤول في البنتاغون لشبكة "فوكس نيوز": "المصريون يريدون القيام بذلك بأنفسهم، فنحن هنا فقط لمساعدتهم.. نحن هناك لتقديم المشورة بأي صفة يرغبون فيها".

ولفتت "فوكس نيوز" إلى أنه من قبيل المصادفة، تتواجد حاليا حاملة الطائرات الأمريكية "يوإس إس دوايت دي أيزنهاور" في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قال بوقت سابق إن قناة السويس لن تدخر جهدا لضمان عودة الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

ويبلغ وزن سفينة الحاويات "إيفر غيفن" 220 ألف طن، وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، حيث تسببت في تعطيل حركة مرور السفن عبر قناة السويس، إثر جنوحها وإغلاقها القناة بشكل أعاق حركة المرور عبر الممر المائي.

وقدر الخبراء أن يستغرق تحرير السفينة ما يصل إلى أسبوع في أفضل سيناريو، ولكن من المرجح أن تستمر العملية لعدة أسابيع.

المصدر: فوكس نيوز